"في لقائه نقيب المحامين العراقيين".. مسعود بارزاني يؤكد على ضرورة سيادة القانون

شفق نيوز/ أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني اليوم الأحد، على ضرورة سيادة القانون في ادارة شؤون الدولة، جاء ذلك خلال لقائه نقيب المحامين العراقيين أحلام اللامي والوفد المرافق لها بحسب بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الأوضاع والتحديات التي يواجهها العراق. كما أكد الجانبان على ضرورة إدارة شؤون الدولة على أساس سيادة القانون واستقلال القضاء.

وفي جزء آخر من اللقاء، جرى بحث التنسيق بين حكومة إقليم كوردستان الحكومة العراقية من أجل التوصل إلى التفاهم المشترك والاستقرار.