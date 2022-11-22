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في لقائه مع بارزاني.. السفير الصيني لدى العراق يؤكد على أهمية تطبيق المنهاج الحكومي

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-22T12:14:59+0000
في لقائه مع بارزاني.. السفير الصيني لدى العراق يؤكد على أهمية تطبيق المنهاج الحكومي

شفق نيوز/ أكد السفير الصيني لدى العراق، تسوي وي، يوم الثلاثاء، تطبيق منهاج الحكومة العراقية من شأنه تحقيق السلام والاستقرار بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان.

وذكر بيان لمقر إقامة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورد لوكالة شفق نيوز، ان الأخير استقبل السفير الصيني تسوي وي والوفد المرافق له، وهنأ بارزاني بنجاح المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني وانتخابه مجدداً لرئاسة الحزب لما له من حكمة وحنكة سياسية.

كما وهنأ الوفد انتخاب نائبي الحزب وقيادته متمنين لهم التوفيق والنجاح في عملهم، مشيداً في الوقت نفسه بالعلاقات الوطيدة والقديمة بين الطرفين والمبنية على الاحترام المتبادل.

ودعا الوفد الى التأكيد على تطبيق المنهاج الحكومي المتفق عليه بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية من اجل تحقيق السلام والاستقرار عن طريق الحوار.

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