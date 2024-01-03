في كوردستان.. 8 قتلى و60 حالة انتحار لرجال ضحية العنف الأسري خلال 2023

شفق نيوز/ كشف اتحاد رجال كوردستان، اليوم الأربعاء، عن حصيلة العنف ضد الأزواج من قبل أسرهم أفضى إلى وفاة ثمانية رجال وانتحار 60 آخرين خلال العام 2023.

وقال رئيس الاتحاد، وهي منظمة غير حكومية، علي برهان في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "ثمانية أزواج تم قتلهم من قبل زوجاتهم بمعاونة طرف ثالث، فيما انتحر 60 رجلاً، وبلغ العدد الكلي لحالات العنف الأسري ضد الرجل أكثر من 600 حالة، في إقليم كوردستان خلال العام الماضي".

وأشار إلى "تزايد حالات الخيانة الزوجية في صفوف النساء بسبب وسائل التواصل الاجتماعي وأجهزة الاتصال".

وأرجع رئيس الاتحاد أسباب تزايد حالات العنف الأسري إلى "مواقع التواصل الاجتماعي، والخيانة الزوجية، وانعدام الاحترام بين الشريكين، وتراجع الحالة الاقتصادية بسبب أزمة الرواتب وما نتج عنها".

وتنوعت حالات العنف التي يتعرض لها الرجال، ما بين العنف الجسدي والنفسي والجنسي بالإضافة إلى الضرب والطرد من البيت والخيانة الزوجية مع تدخل أقرباء الزوجة في العلاقة الزوجية ومنع الزوج من رؤية الأطفال، وفقاً للاتحاد في إحصائية سابقة.

ويلقي خبراء قانون باللائمة على التقصير الحكومي في إقليم كوردستان في تنفيذ بنود قانون رقم 8 لسنة 2021 الخاص بمكافحة العنف الأسري الذي أدى لزيادة حالات العنف.

بينما يعزو باحثون السبب في تزايد هذا العنف إلى "بث ودبلجة الكثير من المسلسلات الأجنبية التي أسهمت بشكل واسع في تغيير الكثير من المفاهيم الاجتماعية والأسرية داخل المجتمع الكوردي، وجعل الأسرة الكوردية تواجه خطر التفكك، وهو ما أسهم من ثم في زيادة حالات الطلاق والعنف بالإضافة إلى القتل والانتحار، وكذلك مخلفات الأزمة المالية".