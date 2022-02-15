في كوردستان.. "قضاء مستعجل" للنظر في المحاكمات التجارية

شفق نيوز/ قرر مجلس قضاء اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، تشكيل محكمة تجارية خاصة للنظر في الدعاوى المرتبطة بقطاع التجارة والاستثمار و"القضاء المستعجل" وإصدار أحكام بشأنها.

وجاء في بيان لوزارة التجارة في حكومة اقليم كوردستان، ورد لوكالة شفق نيوز، انه "وفقا لقرار مجلس قضاء اقليم كوردستان فانه سيتم تشكيل محاكم البداءة في مناطق التمييز الاربعة (اربيل، والسليمانية، ودهوك، وكركوك وكرميان) باسم محكمة البداءة الخاصة بالنظر في الدعاوى التجارية".

وذكر البيان ان "القرار جاء بعد المساعي والطلبات المستمرة لوزارة التجارة والصناعة لتشكيل محكمة خاصة بالتجارة ووفقا لكتاب رسمي لمجلس القضاء في بيانه رقم 1 لسنة 2022 تقرر تشكيل محاكم تجارية خاصة في جميع محاكم البداءة في الاقليم".

واوضح البيان ان "القرار يأتي بناء على المصلحة العامة واستنادا على احكام المادة 23 لسنة 2007"، مبينا ان المجلس قرر ان تكون هذه المحاكم مختصة بالنظر في الدعاوى التجارية التي يكون احد طرفي الدعوة اجنبيا وان ينظر في الخلافات المرتبطة بعقود الاستثمار التي تم التصريح لها من قبل هيئة الاستثمار وفقا لقانون الاستثمار رقم 4 لسنة 2006 في اقليم كوردستان".

واضاف البيان ان "المحكمة تنظر ايضا بالدعاوى الخاصة بالعلامات التجارية".