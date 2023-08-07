في كوردستان.. تطهير ما يزيد عن 5 ملايين م2 من مخلفات الحروب

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن تطهير أكثر من خمسة ملايين م2 من الألغام والمخلفات الحربية خلال السنوات الأربع الماضية.

وقالت الحكومة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مؤسسة "مين" قامت بتطهير مليونين و56 ألفاً و657 متراً مربعاً من الأراضي، شملت 68 حقل ألغام في المحافظات الأربع لإقليم كوردستان، في 2019 - 2020، وتم تدمير 6759 لغم.

وبينت أنه تم إجراء 4589 زيارة ولقاء مع أشخاص من مختلف الأعمار للتوعية بمخاطر الألغام.

وأضافت أنه في عامي 2020 و2021 تم تطهير وتدمير نحو 249 ألفاً و832 متراً مربعاً من الأراضي في ستة حقول تحتوي على 21 ألفاً و805 مقذوفات متفجرة وغير منفلقة، و 1472 لغماً مضاداً للأفراد، و26 لغماً مضاداً للدبابات، وعقدت 1894 زيارة واجتماع، وتوزيع 71 ألفاً و143 مادة توعوية على المواطنين.

وأشارت إلى تطهير 690 ألفاً و268 متراً مربعاً في الفترة من 2021 إلى 2022، منها 23 حقل ألغام، تضم 19 ألفاً و330 مقذوفا مختلفا غير منفلقة، و 2179 لغماً مضاداً للأفراد، و246 لغماً مضاداً للدبابات.

وبينت أنه خلال 2022 – 2023 تم تطهير مليونين و41 ألفاً 854 متراً مربعاً من الأراضي، شملت 49 حقل ألغام، وبلغ عدد المتفجرات التي تم تدميرها 23 ألفاً و415 قطعة.