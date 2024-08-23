في كوردستان.. "النقابة وميترو" يدينان اغتيال صحفيتين بقصف تركي شرقي السليمانية

شفق نيوز/ دانت نقابة صحفيي كوردستان ومركز ميترو، يوم الجمعة، اغتيال صحفيتين كرديتين بقصف جوي تركي شرقي السليمانية، مطالبين حكومتي الإقليم وبغداد للتدخل لوقف "انتهاكات الجيش التركي بحق الصحفيين".

وقالت نقابة صحفيي كوردستان ومركز ميترو، في بيان مشترك ورد لوكالة شفق نيوز: "ندين وبشدة العملية الإجرامية التي أدت الى اغتيال الصحفيتين (هيرو بهاء الدين وكولستان تارا) العاملتين في قناة ستيرك تي في التلفزيونية، والحائزة على ترخيص من حكومة أقليم كوردستان، واستشهدت الصحفيتين في قصف شنته طائرة مسيرة من غير طيار.

ولفت البيان إلى أن "طائرة مسيرة تركية، قصفت قبل ظهر هذا اليوم الجمعة 23 من آب 2024، وعلى الطريق الرابط مابين مدينة السليمانية وقضاء سيد صادق (60 كم شرق السليمانية) قصفت سيارة كانت تحمل مجموعة من الكوادر الاعلامية لقناة ستيرك تي في والذي يعمل في إطار شركة جتر الإعلامية المرخصة من قبل حكومة أقليم كوردستان".

وبيّن أن "قصف المسيرة أسفر أيضاً عن إصابة السيارة والذي نجم عنه استشهاد الصحفيتين (كلستان تارا وهيرو بهاء الدين، كما أصيب في الهجوم (ريبين بكر) المسؤول عن الإعلام الرقمي لشركة جتر الاعلامية بجروح بليغة".

وتابع: "عقد بعد ظهر اليوم مؤتمر صحفي مشترك لمركز ميترو ونقابة صحفيي كوردستان وشركة جتر الاعلامية أمام مركز الطب العدلي، عقب نقل جثماني الشهيدتين الى الطب العدلي، حيث أدان المشاركين في المؤتمر المشترك جريمة اغتيال الصحفيات بشدة".

وأوضح أن "هذه ليست هي المرة الإولى التي يستهدف فيها الجيش التركي الصحفيين، في 8 تموز الماضي، استهدفت القوات الجوية للجيش التركي صحفيين من قناة جرا تيفي وتيزي وجرا أف أم في مجمع قصبي في قضاء سنجار، وادى ذلك القصف حينه الى استشهاد الصحفي مراد ميرزا وإصابة كل من الصحفي مديا حسن وخلف حيدر بجروح خطيرة".

وأكد بالقول: "ندين وبشدة كل من مركز ميترو ونقابة صحفيي كوردستان فرع السليمانية هذه الجريمة البشعة التي أسفرت عن استشهاد الصحفيتين (هيرو بهاء الدين وكلستان تارا) وجرح الصحفي ريبن بكر".

وطالب مركز ميترو ونقابة صحفيي كوردستان، كل من حكومة أقليم كوردستان والحكومة العراقية بـ"بذل أقصى الجهود سواء بالطرق الدبلوماسية أو الطرق الأخرى المتاحة للحكومتين للضغط على الحكومة التركية لمنع مثل هذه الانتهاكات التي يرتكبها الجيش التركي ضد الصحفيين والمواطنين المدنيين".