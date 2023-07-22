في كلار.. أكثر من 60 مشروعاً بانتظار إطلاق تخصيصات الموازنة

شفق نيوز/ اعلنت ادارة قضاء كلار التابع لإدارة كرميان الكوردستانية، يوم السبت، استكمال الاستعدادات للشروع بتنفيذ وإنجاز أكثر من 60 مشروعاً ضمن الموازنة الاتحادية، بعد دخولها حيز التنفيذ.

وقال قائممقام القضاء شهاب حاجي احمد، لوكالة شفق نيوز "ننتظر البدء بتطبيق بنود الموازنة الاتحادية لاستكمال أكثر من 30 مشروعاً متوقفاً في كلار ونواحيه الثلاث (رزكاري، وشيخ طويل، وبيناز) والتي تتراوح نسب الإنجاز فيها بين 30-70%، توقفت بعد احداث داعش والازمة المالية عام 2014".

واشار الى ان "اعداد ملفات نحو 30 مشروعاً جديداً في مختلف القطاعات للشروع بتنفيذها فور اطلاق التخصيصات المالية وفقا للنسبة السكانية والآليات المعتمدة".

واكد احمد "عدم وجود مشاكل خدمية في كلار رغم الازمة المالية والمعوقات الاخرى"، مشيرا الى ان "الامور الخدمية تسير بالشكل المطلوب".

ويقع قضاء كلار في إقليم كوردستان، ويتبع إداريا الى ادارة كرميان، ويقع على الضفة الغربية لنهر سيروان (ديالى)، بالقرب من محافظة ديالى، ويقدر عدد سكانه بنحو 250 ألف نسمة، أغلبهم يتحدثون اللغة الكوردية.