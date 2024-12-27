في كلار.. اصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة بحادث مروري

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مرور إدارة كرميان، اليوم الجمعة، وقوع حادث مروري مساء اليوم في مدينة كلار، بالقرب من ساحة جامعة كرميان، أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة.

وأوضحت المديرية في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الحادث وقع نتيجة اصطدام بين شاحنة صغيرة مخصصة لنقل البضائع وسيارة خاصة، مما تسبب بإصابة ركاب السيارتين، وتم نقل المصابين فورًا إلى مستشفى الشهيد هژار لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأكدت المديرية أن فرقها باشرت التحقيق في ملابسات الحادث فور وقوعه، مشيرةً إلى أن الإجراءات الحالية تهدف إلى تحديد أسباب الاصطدام والظروف المحيطة به.

ودعت مديرية مرور كرميان السائقين إلى الالتزام بقواعد المرور والقيادة بحذر، خاصة في المناطق ذات الكثافة المرورية العالية، لتجنب وقوع حوادث مماثلة.

وتشهد منطقة كرميان حوادث مرورية متكررة نتيجة ازدياد عدد المركبات والاستخدام غير السليم للطرق. وتعمل الجهات المختصة، بما في ذلك مديرية المرور، على تعزيز التوعية المرورية وتطبيق قوانين السير بشكل صارم لتقليل نسبة الحوادث والحفاظ على سلامة المواطنين.