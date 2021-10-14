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في كرميان.. لا شكاوى انتخابية والديمقراطي يضمن مقعده

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-14T10:52:06+0000
في كرميان.. لا شكاوى انتخابية والديمقراطي يضمن مقعده

شفق نيوز/ كشف مكتب كلار الانتخابي التابع لمفوضية انتخابات السليمانية يوم الخميس، عن عدم تلقي أي شكاوى او طعون حيال الانتخابات ونتائجها منوها الى تغييرات محتملة بالمرشحين ضمن الدائرة الانتخابية فيما أكد الحزب الديمقراطي احتفاظه بمقعده في كرميان.

وقال ديار محمد أمين مسؤول مكتب كلار لوكالة شفق نيوز؛ ان مكتب المفوضية لم يتلق اي شكاوى أو طعون حيال الانتخابات ونتائجها ضمن الدائرة الانتخابية الخامسة التابعة للسليمانية والتي تضم كفري وكلار ودربندخان وجمجمال والنواحي والوحدات الاخرى التابعة لها.

ونوه أمين الى تغييرات محتملة قد تحدث بين مرشحين من الاتحاد الوطني بعد انتهاء عملية العد والفرز اليدوي ربما تُغير الفائز من ضمن الحزب نفسه لتقارب أصواتهما، مشيرا الى وجود 95 محطة قيد العد والفرز اليدوي تعذر إرسال نتائجها بسبب خلل في القمر الصناعي.

بدوره؛ اكد مسؤول المركز 22 لتنظيمات الحزب الديمقراطي الكوردستاني – كرميان اكرم صالح لوكالة شفق نيوز" احتفاظ مرشح الحزب الفائز بالمرتبة الثانية ضمن الدائرة الانتخابية الخامسة لمحافظة السليمانية (كفري وكلار ودربندخان وجمجمال والنواحي والوحدات الاخرى ) والذي نال اكثر من 9000 صوتا حتى الآن قابلة للزيادة بعد انتهاء عد وفرز المحطات المتبقية.

وبين صالح؛ أن موقف مرشح الحزب الديمقراطي في الدائرة الخامسة(شوان محمد رستم) جيد جدا وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، لافتا الى عدم تسجيل أي شكاوى من الحزب الديمقراطي حيال عملية الاقتراع.

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