في كرميان.. شرطة الغابات تعتقل وتلاحق أكثر من 100 صياد مخالف

شفق نيوز/ كشفت مديرية شرطة الغابات في وحدة كرميان الكوردستانية، اليوم السبت، احصائيات ملاحقة عمليات الصيد المحظورة خلال الأشهر التسع من العام الحالي.

وقال مدير إعلام المديرية، المقدم أكرم كامل صالح، لوكالة شفق نيوز، إن مفارز المديرية تمكنت خلال الأشهر التسع من العام الحالي من اعتقال 108 صيادين مخالفين وملاحقة آخرين ضمن دعاوى وشكاوى قضائية لمخالفتهم قواعد وضوابط حماية البيئة الحيوانية والطبيعية، مشيرا إلى وجود دعاوى و اوامر القاء قبض بحق صيادين مخالفين لم تنفذ بعد لارتكابهم مخالفات بيئية مختلفة.

وأكد صالح الاستيلاء على 13 سلاح نوع كسرية مع 43 من ذخيرتها وسلاح كلاشنكوف وسلاح هوائي عدد 2 وثلاثة أقفاص حيوانات وخمسة مصابيح وناظورين واثنين من أجهزة الاتصال نوع موتورولا الى جانب الاستيلاء على 53 شبكة صيد و54 سنارة صيد و5 مولدات كهربائية مع 3 بطاريات سيارات.

وتابع ان المفارز تمكنت ايضا من الاستيلاء على (جوب) سباحة عدد 5 وكاميرا مراقبة ومنشار قطع عدد 6 و4 مولدات كهرباء و8 دراجات نارية الى جانب اطلاق سراح 18 طائرا تم اصطيادها بشكل غير قانوني، مبينا أن 5 دوانم من الغابات تعرضت للحرائق و103 دوانم من الاراضي تعرضت ايضا للحرائق لأسباب مختلفة.

وأحالت شرطة الغابات في كرميان خلال السنوات الماضية المئات من المخالفين لقوانين الصيد وحماية البيئة وفق المواد: 42/1 الخاص بحماية البيئة والمادة 21/1 الخاصة بحمل السلاح المرخص والصيد الجائر والمادة 21/3 الخاصة بحيازة سلاح "الكسرية.

وينص القانون على معاقبة المخالف لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بالحبس لمدة لا تقل عن شهر أو بغرامة لا تقل عن 150 الف دينار ولا تزيد على 200 ألف دينار أو بكلتا العقوبتين.