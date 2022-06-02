في كرميان.. إحباط محاولة انتحار ووفاة سائق "قلّاب" بصعقة كهربائية

شفق نيوز/ أعلنت شرطة كرميان اليوم الخميس احباط محاولة انتحار شاب من قضاء كلار، فيما قضى سائق شاحنة جراء حادث صعقة كهربائية في اطراف القضاء.

وقال مدير الاعلام والعلاقات في شرطة كرميان المقدم الحقوقي علي جمال قدوري لوكالة شفق نيوز؛ إن الأجهزة الأمنية وبناء على بلاغ من المواطنين أحبطت محاولة انتحار رجل من مواليد 1987 شنقا في حي (رزكاري) في قضاء كلار.

وأضاف قدوري؛ ان الإسعافات وقوات الأمن نقلوا المصاب الى مستشفى كلار ومن ثم تم نقله الى مستشفى السليمانية لمعالجته بشكل تام مشيرا الى فتح تحقيق بالحادث لكشف أسبابه وملابساته .

وفي حادث آخر؛ لفت مدير العلاقات والاعلام في مديرية شرطة كرميان إلى أن سائق شاحنة توفي خلال عملية رفع القلاب في منطقة (كردة كوزينة) التابعة لقضاء كلار.

وبين قدوري؛ ان القلاب كان على تماس بأسلاك كهربائية دون علم وانتباه السائق.

وتابع ان جثة السائق نقلت الى مستشفى كلار فيما فتحت السلطات الامنية تحقيقا بالحادث.