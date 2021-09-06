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في كرميان.. الديمقراطي الكوردستاني بدون مناصب ويتطلع لمقعدين

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-06T19:19:23+0000
في كرميان.. الديمقراطي الكوردستاني بدون مناصب ويتطلع لمقعدين

شفق نيوز/ اعرب الحزب الديمقراطي الكوردستاني في إدارة كرميان بإقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن أمله بنيل مقعدين في انتخابات البرلمان القادم ضمن دوائر السليمانية وطوزخرماتو بصلاح الدين، فيما اكد عدم تسنمه أي مناصب حكومية وأمنية في كرميان.

وقال مسؤول الفرع ٢٢ للحزب الديمقراطي الكوردستاني- كرميان أكرم صالح لوكالة شفق نيوز ان "حدود مسؤوليتنا التنظيمية تتركز في اقضية كلار وكفري ودربنديخان وطوزخورماتو والنواحي التابعة لها، ولدينا تنظيمات جماهيرية واسعة في المنطقة". 

وبين صالح ان حزبه سيخوض منافسات الانتخابات البرلمانية ضمن حدود الدائرة الخامسة لمحافظة السليمانية  بمرشح واحد هو شوان محمد رستم، فيما يخوض الانتخابات في صلاح الدين في الدائرة الثانية – طوزخورماتو وتوابعها بمرشح واحد هو هيوا ملا طاهر.

واكد صالح ان الحزب الديمقراطي على استعداد تام للانتخابات، ويعمل جاهدا للحصول علي مقعدين في الدائرتين،  مشيرا الى وجود علاقات طيبة مع كافة الاحزاب في مناطق نفوذه وحتى في خانقين.

واستدرك بالقول، "ليس لدينا تحالفات مع اي طرف في الانتخابات، ولا نمتلك أية مناصب حكومية او ادارية او امنية في مناطق كرميان ومناطق مسؤولياتنا الاخرى".

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