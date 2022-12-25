في كتاب جديد.. كاتب كوردي يشخص 52 مشكلة تواجه بيئة كوردستان (صور)

شفق نيوز/ أقيم في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الأحد، مراسم توقيع كتاب حول البيئة للكاتب الكوردي دشتي منتك.

وحمل الكتاب عنوان (المشاكل البيئية في اقليم كوردستان).

وقال مؤلف الكتاب دشتي منتك لوكالة شفق نيوز، إن "الكتاب يتضمن عرضاً مفصلاً حول المشاكل التي تواجهها البيئة في اقليم كوردستان حيث ان هناك الكثير من المشاكل تؤثر على البيئة بشكل سلبي".

واضاف ان "من ابرز المشاكل هي وجود المصانع بالقرب من المدن وان الانبعاثات التي تفرزها هذه المصانع تضر البيئة في اقليم كوردستان".

وتابع منتك ان "مصادر المياه في اقليم كوردستان ايضا تواجه الكثير من المشاكل بسبب وجود آبار نفطية"، مبينا ان "ذلك تسبب بانتشار مرض الكوليرا اضافة الى آثار الحرب التي تسببت بتلوث البيئة في الإقليم وقد عرضتُ هذه المشاكل والحلول لها في الكتاب".

واسترسل قائلا إن "سياسة الدول المجاورة بشأن التعامل المائي تُعتبر ايضا من الاسباب التي تؤثر حاليا بشكل سلبي على البيئة وقد تضررت بيئة كوردستان بسبب ذلك" مشيرا إلى أن "استمرار هذه السياسة المائية و الأسباب التي تم عرضها في الكتاب قد تنذر بكارثة بيئية في الاقليم".

بدوره قال رئيس منظمة ( آڤيار ) للبيئة آسو شكاك لوكالة شفق نيوز، إن "هذا الكتاب هو اضافة مهمة للمكتبة الكوردية لاننا نواجه مشاكل حقيقية في توفر المصادر العلمية باللغة الكوردية خاصة في المواضيع التي تخص البيئة ونتمنى أن يتم طبع أكبر عدد من هذا الكتاب ليستفيد القراء منه ويتم حل هذه المشاكل التي يعرضها الكتاب من خلال الحكومة السلطات المعنية".

وطُبعت 500 نسخة من الكتاب الذي يحتوي على 102 صفحة حيث تم عرض 52 مشكلة تواجه البيئة في اقليم كوردستان.