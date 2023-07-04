في أكبر عملية دراسية .. اعلان نتائج الامتحانات التأهيلية لطلاب الدراسات العليا في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، نتائج الامتحانات التأهيلية لطلاب الدراسات العليا للعام الدراسي 2023 - 2024.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "النتائج الاولية للامتحانات التأهيلية الخاصة بطلاب الدراسات العليا متوفرة الآن عبر الموقع الالكتروني ( اونلاين) للجامعات حيث تُعد اكبر عملية دراسات عليا في الاقليم".

واضاف البيان ان "الطلاب يمكنهم تقديم الاعتراض على النتائج خلال خمسة أيام للدوام عبر الموقع الالكتروني للوزارة ".

واوضح البيان انه "سيتم فتح دورة جديدة للدراسات العليا في شهر أيلول ".