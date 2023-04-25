في أقل من شهر .. اعتقال 129 صياد أسماك بدهوك

شفق نيوز/ أعلن المقدم عبد الستار عبد الحميد المتحدث باسم قوات البيشمركة لحماية البيئة في محافظة دهوك، يوم الثلاثاء، أنه تمّ اعتقال 129 مخالفا منذ إعلان حظر الصيد ولغاية يومنا هذا.

وقال المقدم عبد الحميد في تصريح للصحفيين اليوم، إنه تم إلقاء القبض على 129 صياد أسماك ضمن حدود محافظة دهوك خلال شهر نيسان/أبريل الجاري.

وأوضح أن اعتقالات الصيادين جاءت على النحو الآتي: 30 شخصا في الرابع من شهر نيسان، و 37 شخصا في في السادس من الشهر، و 14 في التاسع من الشهر، وفي الـ17 من الشهر تم اعتقال 14 شخصا ايضا، ول 36 شخصا يوم 22 من الشهر ليكون إجمالي عدد المعتقلين 129 شخصا.

وأكد المتحدث أنه يُحظر صيد الأسماك في أي وقت من الأوقات بواسطة استخدام الكهرباء أو السم، أو المتفجرات بجميع أنواعها، أو بالشباك الدقيقة.

وسنويا وفي بداية شهر آذار/ مارس ، يتم الإعلان عن حظر صيد الأسماك في إقليم كوردستان العراق ويستمر ذلك لمدة 3 أشهر أو أكثر لأن الفترة الحالية تُعد موسم تكاثر الأسماك.