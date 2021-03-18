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في أقل من أسبوع .. أربيل تفكك ثاني شبكة لتزييف الدولار الأمريكي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-18T10:18:19+0000
في أقل من أسبوع .. أربيل تفكك ثاني شبكة لتزييف الدولار الأمريكي

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الأمن الآسايش في شرق أربيل في قضاء كويسنجق يوم الخميس إلقاء القبض على عصابة تتألف من أربعة أشخاص تقوم بتزييف العملة من الدولار الأمريكي والتعامل بها.

وقال سرباز مراد مسؤول قسم التحقيق بالجرائم في مديرية الأمن في شرق أربيل خلال مؤتمر صحفي، إن "قواتنا ومنذ مطلع العام الحالي تمكنت من ضبط 1300 دولار امريكي مزيف ضمن حدود قضاء كويسنجق، مشيرا إلى أن تلك العصابة كانت تتعامل بها.

وأضاف أن القوات تمكنت لغاية الآن من القاء القبض على أربعة أفراد من العصابة، منوها إلى أن إثنين آخرين من العصابة التحريات جارية لاعتقالهم.

ونوه إلى أن هوية أفراد العصابة معروفة وهم من أهالي أربيل.

وأعلنت مديرية الشرطة في قضاء سوران شمالي محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الإثنين 15 من شهر آذار الجاري تفكيك عصابة متخصصة بترويج عملة مزيفة للدولار الأمريكي. 

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