في أقل من أسبوعين .. كسر جديد يطال الأنبوب الناقل لمشروع ماء الإفراز الثالث في أربيل

شفق نيوز/ انكسر الأنبوب الناقل لمياه مشروع الأفراز الثالث في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان صباح اليوم الثلاثاء من العاملين في الطريق الستراتيجي 150 متراً .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن فرق الصيانة في مديرية ماء أربيل عاكفون على إصلاح الكسر الحاصل في الأنبوب لإعادة توفير مياه الشرب للمناطق والأحياء التي تتغذى من مشروع ماء الإفراز الثالث.

وأضاف أن صيانة الكسر يستغرق 48 ساعة، عازيا تكرار الكسر في الأنبوب إلى تهالكه ووقوعه على خط مشاريع الطرق والجسور.

وتابع مراسلنا ان هذه المرة الـ20 التي ينكسر فيها الأنبوب خلال مدة ستة أشهر.

بدوره قال قائممقام اربيل نبز عبدالحميد لوكالة شفق نيوز إن "هذه هي المرة الثالثة التي ينكسر فيها الانبوب في مشروع ماء الأفراز الثالث، وذلك بعد فتح الماء في أجزاء منه وبسبب الضغوط عليه انكسر مجددا".

وأضاف ان" المحافظة اعلنت مشروعا لتغيير بعض الأنابيب لكن المشاكل المادية التي تواجهها حكومة الإقليم في الوقت الحالي ستتسبب بتأخر تنفيذ المشروع لأننا قمنا بتقسيم العمل في المشروع على عدة مراحل".

واكد المسؤول المحلي ان "الفرق مستمرة في عملها لإصلاح المشكلة واعادة الانبوب الى الخدمة".

وكان أنبوب مشروع ماء الإفراز الثالث قد تعرض لكسرين قبل نحو 14 يوما بسبب الضغط عليه والذي يُعد الشريان الرئيسي لماء اربيل.

ويقع خط أنابيب مشروع الإفراز الثالث في شمال مدينة أربيل ويؤمن حوالي 40 بالمئة من مياه الاسالة للأحياء الشمالية والغربية من المدينة.

ويغذي الأنبوب الأحياء والمناطق الممتدة على طريق 60 مترا وصولا الى حي 5 حصاروك والمناطق المجاورة لها.