في إقليم كوردستان.. مرحلتان لشمول 14 ألفاً من "ذوي الهمم" بالرواتب

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، قائمة بأسماء ١٤ ألف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة (ذوي الهمم)، بانتظار المرور بمرحلتين لكي يتم شملهم برواتب الرعاية الاجتماعية في الإقليم.

وقال المتحدث باسم الوزارة، آريان أحمد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة وفي إطار خطواتها الإصلاحية التي يشرف على مراحلها الوزير بنفسه، مستمرة في تحسين معيشة ذوي الاحتياجات الخاصة في الإقليم".

وفيما يخص القائمة التي تضم ١٤ ألفاً من ذوي الاحتياجات الخاصة، أوضح أحمد، أن الأمر مازال "بانتظار المرور بمرحلتين مهمتين لتكتمل الإجراءات الخاصة بها"، مبيناً أن "المرحلة الأولى تتضمن الخضوع للفحص الطبي لتحديد نسبة عجزهم".

بينما تتضمن المرحلة الثانية، "رفع القائمة أمام مجلس وزراء إقليم كوردستان، لأجل إصدار قرار بوضعهم محل أسماء الأشخاص الذين تم استبعادهم، بعد القيام بعملية الإصلاح في قوائم ذوي الاحتياجات الخاصة"، وفقاً لوزارة الشؤون الاجتماعية في إقليم كوردستان.