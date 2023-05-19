في إقليم كوردستان.. سيارة تدهس مسناً عمره 111 عاماً وتسبب بوفاته

شفق نيوز/ أفادت مديرية اعلام شرطة إدارة منطقة "كرميان" في إقليم كوردستان العراق، يوم الجمعة، بوفاة معمر متأثراً بجروح خطيرة أُصيب بها إثر تعرضه لحادث سير في قضاء كلار.

وقال مدير إعلام الشرطة العقيد الحقوقي علي جمال قدوري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بعد ظهر اليوم في سوق كلار بالقرب من مدرسة ليلى قاسم، دهست حافلة صغيرة مواطناً يُدعى (علي ساير آيرباره) من مواليد العام 1912 من سكنة حي الموظفين في القضاء المذكور.

وأضاف أنه بعد إيصال الرجل إلى مستشفى "الشهيد هژار" في كلار وتلقيه العلاج اللازم، وبسبب شدة الجروح التي أُصيب بها تم نقله إلى مستشفى السليمانية وقبل وصوله إلى هناك فارق الحياة.

وتابع العقيد الحقوقي، بالقول إن الشرطة فتحت ملفاً تحقيقاً بالحادث، بينما تم إيقاف سائق السيارة وفق المادة 24 من قانون المرور من قبل الشرطة.