في إقليم كوردستان.. "رويترز" تسلط الضوء على أطفال كورد ينشرون الوعي البيئي

شفق نيوز/ نشرت وكالة "رويترز" للأنباء، يوم الأحد، تقريرا قصيرا مصورا يظهر أطفالا في اقليم كوردستان، يتحدثون عن تجربتهم في رعاية أشجار من أجل نشر الوعي البيئي.

وفي التقرير المصور الذي يستغرق دقيقة وست ثوان، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، يروي اطفال من الإقليم، كيف يولون اهتمامهم بالأشجار التي تم تكليفهم برعايتها، وزيادة الوعي بالبيئة والحاجة الى المساحات الخضراء، وتحديدا في مدينة السليمانية.

وفي مستهل التقرير تتحدث مجموعة من الاطفال كاشفين عن اسمائهم ثم يتبعون ذلك بالقول "هذه شجرتي".

وضمن مشهد أطفال يسقون شجيرات صغيرة بالمياه، يتابع التقرير أن "اطفالاً جرى تكليفهم باشجار من اجل العناية بها، من اجل اثارة الوعي حول الحاجة الى مساحات خضراء".

ويتحدث أحد الأطفال قائلا "في البداية، كان لدى صديقي شجرة، أما أنا فلم يكن لدي واحدة، وكنت ارغب بان يكون لدي واحدة ايضا، ولهذا طلبت من والدي أن يأتي لي بشجرة، فذهب الى البلدية ليجلب لي واحدة، وانا اقوم بريها بالماء منذ ثلاثة اعوام".

ويتابع الطفل بلهجته الكوردية قائلا "بدأت الشجرة تنمو، ونحن نجلس تحت ظلالها".