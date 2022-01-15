في إقليم كوردستان .. تراجع الإصابات بكورونا لأكثر من النصف

شفق نيوز/ سجلت المختبرات الطبية في إقليم كوردستان خلال الساعات الـ24 الماضية تراجعا ملحوظا بإصابات و وفيات فيروس كورونا.

وقالت وزارة صحة الإقليم في بيان للموقف الوبائي إنها أجرت 4180 فحصا مختبريا أظهرت نتائجها إصابة 500 شخص بفيروس كورونا ليصل إجمالي العدد 387363.

ووفقا للموقف فقد تماثل 67 مصابا ليرتفع معها مجموع حالات التعافي إلى 373727.

وتوفي خلال آخر 24 ساعة مصابين بالفيروس ليكون عدد حالات الوفيات الكلي في الإقليم 7160.

وكان إقليم كوردستان قد سجل في الموقف الوبائي الذي صدر يوم أمس الجمعة أكثر من 1000 إصابة وثلاث حالات وفاة.