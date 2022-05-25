في إقليم كوردستان.. تحويل ناحية الى قضاء وافتتاح مديرية بلديات جديدة

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الاربعاء، عن تحويل ناحية "حاجي ئاوا" إلى قضاء ضمن إدارة رابرين.

وذكرت وثيقة موقعة من رئيس مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان الموافقة حصلت على تحويل ناحية "حاجي ئاوا" إلى قضاء ضمن إدارة منطقة رابرين المستقلة.

كما وأعلنت دارة المعلومات والإعلام في حكومة إقليم كوردستان، عن موافقة بارزاني على افتتاح مديرية عامة البلديات في إدارة رابرين.

وقالت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان رئيس الوزراء وافق على افتتاح المديرية العامة للبلديات ضمن كوادر وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان وذلك لتوسيع الخدمات المقدمة للمواطنين في إدارة رابرين.