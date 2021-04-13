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في إقليم كوردستان.. تحديد نسبة الزكاة وفدية رمضان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-13T14:52:39+0000
في إقليم كوردستان.. تحديد نسبة الزكاة وفدية رمضان

شفق نيوز/ اعلن المجلس الاعلى للفتوى في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن تحديد نسبة زكاة الاموال ومقدار زكاة الفطر وفدية الافطار في رمضان.

وجاء في بيان توضيحي للمجلس ورد لوكالة شفق نيوز، ان الحد الادنى الذي يستوجب اخراج الزكاة من المال الذي مر عليه عام واحد هو 7 ملايين دينار عراقي فما فوق، مبينا ان مقدار الزكاة المستخرج من المبلغ هو 3 الاف دينار عراقي.

واوضح البيان أن مقدار زكاة فطرة الشخص الواحد لشهر رمضان الجاري هو ايضا 3 الاف دينار عراقي، فيما حدد الفدية المتوجب على المفطر خلال الشهر لمرض او اي عذر آخر هو 3 الاف دينار عراقي عن كل يوم افطار.

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