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في قبضة الشرطة.. حارس مصرف خطط لسرقة مليون دولار من بنك في كرميان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-19T11:40:57+0000
في قبضة الشرطة.. حارس مصرف خطط لسرقة مليون دولار من بنك في كرميان

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة كرميان، يوم الاثنين، إلقاء القبض على حارس بنك في قضاء كلار خطط لسرقة البنك خلال ايام عيد الاضحى.

وقال الناطق الرسمي باسم قيادة شرطة كرميان المقدم الحقوقي علي جمال قدوري لوكالة شفق نيوز؛ إن قوة من شرطة كرميان وبناء على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من القبض على حارس بنك كلار كان يخطط لسرقة البنك خلال أيام عيد الأضحى، مؤكدا أن الحارس اعترف أمام قاضي التحقيق.

وأكد قدوري؛ ان المتهم يخضع للتحقيقات أمام الجهات القضائية وفق المادة 444، مشيرا الى ان القاء القبض على حارس البنك أحبط محاولة سرقة مليون دولار كانت مودعة في البنك.

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