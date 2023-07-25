"فعل وحشي".. مجهول يشوه طفلة بعمر العامين بمادة "التيزاب"

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي يوم الثلاثاء، باقدام شخص على تشويه طفلة بعد سكب سائل التيزاب عليها في مدينة اربيل.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "الحادث وقع عصر اليوم حيث أقدم شخص مجهول على سكب مادة التيزاب على طفلة في مدينة اربيل ما ادى الى تشوه أجزاء كبيرة من جسدها".

واضاف ان "الشخص حاول في البداية إجبار الطفلة على شرب التيزاب لكنه قام بعد ذلك بسكب السائل الحارق على جسدها ما ادى الى احتراقها بنسبة اكثر من 30 بالمئة"، مشيرا إلى أن "الطفلة تبلغ من العمر عامين فقط وهي الان ترقد في المستشفى وحالتها غير مستقرة".

وتابع المصدر؛ أن اسباب ارتكاب هذا الفعل لم تتضح بعد، في حين فر الفاعل إلى جهة مجهولة.