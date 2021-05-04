في غير موعدها.. دورية للروس على حدود الادارة الذاتية وتركيا

شفق نيوز/ سيّرت الشرطة العسكرية الروسية، يوم الثلاثاء، دورية في منطقة الادارة الذاتية التي يقودها الكورد في شمال وشرق سوريا على الحدود التركية.

وقال مصدر محلي من قرية عين ديوار الحدودية لوكالة شفق نيوز؛ إن "الدورية الروسية تجولت في القرية، في توقيت مغاير لما اعتادت عليه الدوريات الروسية".

وأضاف المصدر؛ أن "ثلاثة أيام ضمن الاسبوع مخصصة للدوريات الروسية وهي، السبت والأثنين والأربعاء ، فوجودهم يوم الثلاثاء هنا في القرية، ملفت وغير مسبوق أبداً".

وأشار المصدر إلى أن "الدورية الروسية مؤلفة من 3 مدرعات عسكرية دون غطاء جوي، اتجهت إلى الجسر الروماني على نهر دجلة في قرية عين ديوار قبل أن تعود أدراجها إلى قاعدتها في قامشلي".

وسيرت الشرطة الروسية دوريتها السبت الفائت في ريف ديرك الشمالي بالتزامن مع الدورية الأمريكية دون أي اصطدام يذكر.