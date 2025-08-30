في غضون أيام قلائل دهوك تُسجل اصابة ثانية بالحُمى النزفية

شفق نيوز - دهوك

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، اليوم السبت، تسجيل حالة جديدة مصابة بمرض الحمى النزفية في محافظة دهوك.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الحالة تعود لرجل يبلغ من العمر 43 عاماً من سكنة قضاء سيميل ويعمل قصاباً، وكان قد تعرض لعدوى من أحد الحيوانات. وبعد مراجعته المستشفى وظهور الأعراض المشابهة للحمى النزفية، تم اتخاذ التدابير الطبية اللازمة وإدخاله تحت المراقبة الطبية، فيما لا يزال يتلقى العلاج وحالته الصحية مستقرة، وفقا للبيان.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام بإرشادات وزارة الصحة، والتبليغ عن أي حالة يُشتبه بإصابتها بين الحيوانات إلى الفرق البيطرية، مشددة على ضرورة مراجعة المستشفيات فور ظهور أي أعراض غير طبيعية لدى الأشخاص المخالطين للحيوانات أو منتجاتها.

وأكدت أن حصيلة الإصابات المؤكدة في الإقليم منذ بداية العام الحالي بلغت تسع حالات، بينها حالتا وفاة، فيما تماثلت باقي الحالات للشفاء التام وغادرت المستشفيات.

وكان مصدر في دائرة صحة دهوك قد افاد، أول امس الخميس، بتسجيل إصابة جديدة بمرض الحمى النزفية في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المصاب هو نازح من أهالي قضاء سنجار وهو في الثلاثينيات من عمره، ويعمل بائع لحوم متجول، وكان يتجول في مناطق عدة من المدينة".