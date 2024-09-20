في غضون ساعات قليلة .. الأمن يطيح بمطلق النار على شخصين في السليمانية

شفق نيوز/ افاد جهاز أمن إقليم كوردستان (الآسايش)، يوم الجمعة، بإلقاء القبض على المتهم بحادثة في شارع "الملك محمود" وسط السليمانية الليلة الماضية.

وقال الجهاز في بيان، إنه بعد اندلاع مشادة كلامية ومشاجرة بين ركاب سيارتين في شارع الملك محمود بالسليمانية ليل أمس، اصاب سائق إحدى السيارتين مواطنين اثنين بجروح بسلاح نوع مسدس وسرعان ما غادر مكان الحادث ولاذ بالفرار.

ووفقا للبيان، فإنه على الفور وصلت مديرية "آسايش" محافظة السليمانية إلى مكان الحادث، و بقرار من قاضي التحقيق، وبمساعدة قوات أمن السليمانية، تم اعتقال مطلق النار في أقل من خمس ساعات وتقديمه للعدالة.

ووفقا للمعلومات الواردة، فإن احد الجريحين اللذين تعرضا الى اطلاق النار فارق الحياة بأحد مستشفيات السليمانية متأثرا بإصابته البليغة.

وكان مصدر محلي قد افاد مساء امس الخميس، بإصابة شخصين في حادث إطلاق نار بالسليمانية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "الحادث وقع في حي ( چوار چرا) في السليمانية الليلة حيث ادى الى اصابة شخصين بجروح".

واضاف ان "احد الجرحى أصيب في رأسه والاخر اصيب في ساقه"، مشيرا الى نقلهما الى المستشفى وحالة أحدهم خطيرة.