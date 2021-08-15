في عيد ميلاده و"البارتي".. بارزاني يتلقى رسالة تهنئة من رئيس الحكومة الهنغارية

شفق نيوز / تسلم الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأحد، رسالة تهنئة من رئيس الوزراء الهنغاري، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لعيد ميلاده وتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني "البارتي" الذي يرأسه.

جاء ذلك بحسب بيان لمكتب بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، أشار إلى أن "الزعيم الكوردي مسعود بارزاني استقبل في منتجع صلاح الدين بأربيل، نائب القنصل الهنغاري العام في أربيل ميكلوش سابو".

وأوضح البيان، أن "سابو نقل رسالة تهنئة من رئيس الوزراء الهنغاري لبارزاني بمناسبة عيد ميلاده والذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني".

وشهد اللقاء وفقاً للبيان، تأكيد الجانبين على أهمية "تنمية العلاقات المشتركة بين إقليم كوردستان وهنغاريا".