في عيد جما.. نيجيرفان بارزاني: كوردستان ستبقى بلد التعايش لجميع المكونات الدينية والقومية

شفق نيوز/ أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الجمعة، استمرار العمل على تحرير المختطفين الايزيديين، وذلك في تهنئة بمناسبة حلول عيد "جما"

وقال بارزاني "نتقدم بأحر التهاني للاخوة الايزيديين في كوردستان والعراق وجميع أنحاء العالم بمناسبة حلول عيد (جما)، نؤكد في هذه المناسبة للاخوة الايزيديين اننا سنبقى دائما مع حقوقهم ومطالبهم و نستمر في العمل لتحرير المختطفين الايزيديين كما وستبقى كوردستان بلد التعايش لجميع المكونات الدينية والقومية".

من جانبه قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، "بمناسبة عيد جما، نتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى السادة أمير الإيزيديين وبابا شيخ والمجلس الروحاني، وإلى سائر الأخوات والإخوة الإيزيديين في كوردستان والعالم، متمنين للجميع قضاء أيام العيد في أجواء زاخرة بالبهجة والأفراح والطمأنينة. وفي هذه المناسبة، نجدد التأكيد على أن حكومة إقليم كوردستان ماضية في دعم حقوق ومطالب الأخوات والإخوة الإيزيديين".