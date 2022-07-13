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في عيد الأضحى.. السليمانية تستقبل أكثر من 110 آلاف سائح بمعدل إنفاق تجاوز 22 مليون دولار

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-13T15:08:46+0000
في عيد الأضحى.. السليمانية تستقبل أكثر من 110 آلاف سائح بمعدل إنفاق تجاوز 22 مليون دولار

شفق نيوز/ كشفت مديرية السياحة في السليمانية، يوم الاربعاء، عن اعداد السائحين الذين قصدوا المناطق السياحية في المحافظة وحجم الإنفاق المالي خلال عيد الاضحى.

وقال رئيس لجان المتابعة في المديرية العامة لسياحة السليمانية، داسيار محمد، لوكالة شفق نيوز، ان اكثر من 110 الاف سائح وصلوا الى السليمانية خلال الفترة من السابع من شهر تموز/ يوليو الجاري ولغاية اليوم الاربعاء.

واضاف "توقعاتنا تشير لارتفاع العدد الى 125 الف سائح خلال الايام الثلاثة المقبلة"، مبينا ان "السياح اغلبهم من مناطق وسط وجنوب العراق، يليهم السياح الايرانيين".

واشار محمد الى ان "السياح صرفوا اكثر من 22 مليون دولار في محافظة السليمانية".

وعن مدى دقة تقدير هذا المبلغ، اوضح محمد، ان "لجاناً خاصة قدرت معدل مصاريف كل سائح خصوصاً في ظل ارتفاع الاسعار وكانت التقديرات تشير الى ان كل سائح صرف مبلغ لا يقل عن 200 دولار".

ولفت الى ان "خمس لجان شكلت من قبل المديرية العامة للسياحة، مسؤوليتها متابعة احتياجات السياح واستقبالهم وتلقي شكاواهم، كانت منتشرة في مداخل المحافظة والاماكن السياحية وقد تسلمت اللجان شكويين من قبل السياح متعلقة بارتفاع الاسعار".

وبين محمد ان "نسبة السياح مقارنة بالعام الماضي، ارتفعت حيث كان المعدل 85 الف سائح خلال عام 2021، وازداد العدد 50 الف سائح في 2022".

وختم بالقول ان "المديرية العامة للسياحة نسقت مع العديد من الشركات السياحية لجذب اكبر عدد من السياح للمحافظة من خلال تقديم التسهيلات كافة لهم".

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