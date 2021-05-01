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في عيدهم العالمي.. عمال السليمانية يتظاهرون للمطالبة بتأمين حقوقهم

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-01T14:22:35+0000
في عيدهم العالمي.. عمال السليمانية يتظاهرون للمطالبة بتأمين حقوقهم

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من العمال والمثقفين والمنظمات العمالية، يوم السبت، في شارع سالم بمدينة السليمانية في إقليم كوردستان، للمطالبة بتطبيق القوانين النافذة التي تؤمن وتحمي حقوق العمال.

وقال رئيس اتحاد عمال البناء في السليمانية عثمان حمه سعيد لوكالة شفق نيوز، إن "اليوم نتظاهر للمطالبة بحقوق العمال في اقليم كردستان وتطبيق القانون العراقي لحماية حقوق العمال الذي لا نرى من حكومة الاقليم التعامل به لمنح حقوق العمال من الضمان الاجتماعي وحمايتهم من اي اصابات".

وأضاف أن "السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة العراقية وحكومة الاقليم اثرت على اوضاع العمال"، مشيرا إلى "عدم تطبيق السلامة المهنية التي ادت خلال العام الماضي الى مصرع 19 عاملا بسبب عدم التزامهم بالتعليمات السلامة".

وقال عطا احمد وهو احد المشاركين بالتظاهرة، "نريد ايصال رسالة الى الحكومة والنقابات العمالية بوضع قانون يحمي اوضاعنا وحياتنا، فنحن نستغل بيد الشركات والمصانع وليس هناك اي ضمانات او حقوق لنا".

وأضاف "نتعرض للإصابات والموت دون تعويض او تخصيص تقاعد لنا".

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