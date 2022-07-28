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في عمليتين للاسايش.. ضبط 149 كيلو غراما من الكرستال في السليمانية (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-28T08:26:28+0000
في عمليتين للاسايش.. ضبط 149 كيلو غراما من الكرستال في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ اعلنت اسايش السليمانية اليوم الخميس، عن ضبط 149 كيلوغراماً من المخدرات في عمليتين منفصلتين نفذتهما مديرية اسايش المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "قوات أسايش السليمانية بناء على تعليمات وتوصيات جهاز امن اقليم كوردستان وفي اطار حملة اعتقال مهربي المخدرات ومنع انتشار أي نوع من المخدرات التي تضر بالاقتصاد وتحدث تأثيرا سلبيا على المجتمع، قامت قوات الاسايش و بعد تحقيق شامل ومجمع معلومات دقيقة بضبط  92 كيلوغراماً من الكرستال في 14 حزيران المنصرم". 

وأضاف البيان؛ "اما العملية الثانية ضبطت القوات الأمنية 57 كيلوغراماً من مادة الكريستال مخبأة في قناني زيت سيارات بتاريخ 25 تموز الجاري".

وبين البيان ان "المتهمين تم احالتهم للقضاء وفقا للمادة 25 من قانون العقوبات العراقي".

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