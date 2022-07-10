سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

في عطلة العيد.. توقعات بدخول 300 ألف سائح لكل محافظات الاقليم

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-10T09:16:48+0000
في عطلة العيد.. توقعات بدخول 300 ألف سائح لكل محافظات الاقليم

شفق نيوز/ توقعت هيئة السياحة في حكومة اقليم كوردستان اليوم الأحد، دخول 300 ألف سائح خلال عطلة العيد لكل محافظات الاقليم. 

وقالت رئيسة الهيئة امل جلال لوكالة شفق نيوز؛ نتوقع وفقا للمعطيات المتوفرة لدى المديريات العامة للسياحة في محافظات الاقليم دخول 100 الف سائح لكل محافظة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك. 

وأضافت جلال، أنه "خلال النصف الأول من هذا العام دخل الاقليم اكثر من 3 مليون سائح ونتوقع دخول أكثر من هذا العدد خلال النصف الثاني من العام بسبب اعتدال الأجواء وتوفر الاماكن السياحية في الاقليم". 

وطالبت رئيس الهيئة العامة للسياحة؛ القوات الأمنية بالترحيب بالسياح بشكل سياحي وجميل.

كما أكدت على ضرورة عدم رفع أسعار المواد أو أجور الفنادق والمطاعم خلال العيد.

related

دهوك تشكل 15 لجنة لاستقبال السائحين بـ"الحلوى والماء البارد"

Date: 2022-07-07 09:19:36
دهوك تشكل 15 لجنة لاستقبال السائحين بـ"الحلوى والماء البارد"

دوكان: دخول 174 الف سائح خلال أربعة أيام

Date: 2019-08-18 12:19:50
دوكان: دخول 174 الف سائح خلال أربعة أيام

منفذ باشماخ في كوردستان يغلق أبوابه أمام السياح الايرانيين

Date: 2022-06-06 07:37:38
منفذ باشماخ في كوردستان يغلق أبوابه أمام السياح الايرانيين

موظفو السليمانية يشكون من عدم تسلّم رواتبهم قبل حلول عطلة عيد الاضحى

Date: 2022-07-07 11:09:01
موظفو السليمانية يشكون من عدم تسلّم رواتبهم قبل حلول عطلة عيد الاضحى

كوردستان تحدد أيام عطلة عيد الأضحى

Date: 2019-08-07 21:40:29
كوردستان تحدد أيام عطلة عيد الأضحى

سياحة اربيل: شكلنا العديد من اللجان لتنفيذ خطة العيد و استقبال السياح

Date: 2022-07-08 14:00:31
سياحة اربيل: شكلنا العديد من اللجان لتنفيذ خطة العيد و استقبال السياح

الثلوج تنعش السياحة الشتوية في السليمانية: 60 ألف سائح في شهر

Date: 2022-02-08 11:48:28
الثلوج تنعش السياحة الشتوية في السليمانية: 60 ألف سائح في شهر

70 ألف سائح يصلون الى السليمانية أول يومي العيد.. صور

Date: 2021-07-22 12:03:35
70 ألف سائح يصلون الى السليمانية أول يومي العيد.. صور