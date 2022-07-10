في عطلة العيد.. توقعات بدخول 300 ألف سائح لكل محافظات الاقليم

شفق نيوز/ توقعت هيئة السياحة في حكومة اقليم كوردستان اليوم الأحد، دخول 300 ألف سائح خلال عطلة العيد لكل محافظات الاقليم.

وقالت رئيسة الهيئة امل جلال لوكالة شفق نيوز؛ نتوقع وفقا للمعطيات المتوفرة لدى المديريات العامة للسياحة في محافظات الاقليم دخول 100 الف سائح لكل محافظة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأضافت جلال، أنه "خلال النصف الأول من هذا العام دخل الاقليم اكثر من 3 مليون سائح ونتوقع دخول أكثر من هذا العدد خلال النصف الثاني من العام بسبب اعتدال الأجواء وتوفر الاماكن السياحية في الاقليم".

وطالبت رئيس الهيئة العامة للسياحة؛ القوات الأمنية بالترحيب بالسياح بشكل سياحي وجميل.

كما أكدت على ضرورة عدم رفع أسعار المواد أو أجور الفنادق والمطاعم خلال العيد.