في ظل حظر التجوال بـ"ديرك".. إقبال كبير على الأسواق ومسيرة حزبية في عيد العمال (صور)

شفق نيوز/ شهدت أسواق مدينة ديرك، اقصى شمال وشرق سوريا، يوم السبت اقبالاً لافتاً من المتبضعين، في ثاني أيام الحظر الجزئي المفروض من قبل الإدارة الذاتية .

وفرضت الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حظر تجوال جزئي على كافة مناطقها ابتداءً من يوم الأمس 30 نيسان، ولمدة أسبوع، من الساعة السابعة مساءً ولغاية السابعة صباحاً.

وقال عبدالله رشيد عامل يوميات في سوق مدينة ديرك لوكالة شفق نيوز؛ "أبارك نفسي وجميع أصدقائي في العمل، بمناسبة عيد العمال، الذي ليس لنا به أي صلة".

وأضاف رشيد "عيد العمال هو فقط للطبقة الثرية، فنحن لا نتعايد حتى في المناسبات، كما تلاحظ وجودي ضمن السوق في هذا اليوم، فأنا عامل يوميات ويوميتي تقدر ما بين 10,000ليرة سورية و13,000 ل.س حسب حركة العمل في السوق، ولا يمكنني توقيف عملي ليوم واحد، بسبب كثرة متطلبات واحتياجات عائلتي".

وناشد رشيد الادارة الذاتية؛ "إعادة النظر في وضعهم ومراعاته، خلال أيام الحظر ونطلب من الجهات المختصة بعدم شملنا ضمن قرارات حظر التجوال الكلي خلال الأيام المقبلة، إن فُرض".

ومن جانبه؛ نظم حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) الحاكم في الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مسيرة مع جماهيره ومؤيديه في مناسبة 1 أيار، عيد العمال العالمي تحت شعار "بروح مقاومة متينا وزاب نبارك 1 أيار" تأييداً وتضامنا مع حزب العمال الكوردستاني PKK.

كما هنأت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بمناسبة الأول من أيار/ مايو جميع العمال في بيان رسمي ورد لوكالة شفق نيوز؛ "نتوجه بمناسبة 1 أيار إلى كافة العمال في سوريا والعالم أجمع بخالص التهنئة وجزيل الشكر لكل من يقوم ويسعى من أجل وطن حر، ديمقراطي، له القوة فيما يحتويه من عمال وساسة ومثقفين وأطباء وعموم القوى التي بدون دورها المتميز لا يمكن الوصول لمجتمع قوي ومتماسك".