في ضيافة بارزاني.. ظريف: استقرار إقليم كوردستان يحظى باهتمام خاص لدينا

شفق نيوز/ استقبل الزعيم الكوردي ورئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، في اربيل، يوم الثلاثاء، وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ، وبحث معه اخر تطورات العملية السياسية في العراق والعلاقات بين اربيل وطهران.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل اليوم الثلاثاء، وزير خارجية ايران محمد جواد ظريف على رأس وفد ضم السفير الايراني لدى بغداد ايرج مسجدي والقنصل الايراني العام لدى اربيل نصرالله رشنودي والقنصل الايراني لدى السليمانية مهدي شوشتري وعدد من المسؤولين والمستشارين في وزارة الخارجية الايرانية.

وقال البيان ان الاجتماع الذي تم بحضور سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني وعضو المكتب ازاد برواري، شهد التباحث بشأن الاوضاع السياسية في المنطقة واخر التطورات في العملية السياسية في العراق والتحديات والتهديدات امام العراق، مبينا ان ظريف اعلن ان استقرار اقليم كوردستان يحظى باهتمام خاص لدى بلاده.

واضاف البيان ان الجانبين تبادلا الاراء بشأن الطرق للوصول الى الاستقرار والهدوء في العراق والمنطقة ومواجهة الارهاب والعنف ، واكدا على العلاقات التاريخية بين اقليم كوردستان وايران وتطويرها.

كما اشار البيان الى ان الاتفاق بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية بشأن تطبيع الاوضاع في سنجار والانتخابات العراقية المقبلة كانت محاور اخرى في اللقاء.