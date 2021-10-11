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في صلاح الدين.. أحداث "أكتوبر" تقوض حظوظ "البارتي" ومقعد واحد لـ"اليكتي"

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-11T10:41:48+0000
في صلاح الدين.. أحداث "أكتوبر" تقوض حظوظ "البارتي" ومقعد واحد لـ"اليكتي"

شفق نيوز/ أكد الاتحاد الوطني الكوردستاني ضمان مقعد نيابي في محافظة صلاح الدين، فيما قوضت مشكلات وأحداث النزوح والتهجير التي طالت الكورد في طوزخرماتو حظوظ الديمقراطي الكوردستاني.

وقال نائب مسؤول مركز 16- حمرين للاتحاد الوطني، حسن محمد أحمد لوكالة شفق نيوز، إن "مرشح الاتحاد (ملا كريم شكر قادر) حصد أكثر من 12000 صوت في دائرة طوزخرماتو ونفوذ المكون الكوردي، وبانتظار إعلان النتائج رسميا من قبل مكتب الانتخابات".

وأضاف أحمد، أن "عدد الناخبين الكورد في مناطق طوزخورماتو بلغ 37 الف ناخب، وأكثر من 50% منهم شاركوا بعملية الاقتراع".

من جانبه، كشف مسؤول تنظيمات الحزب الديمقراطي في طوز خرماتو، بختيار هجران محمد، لوكالة شفق نيوز، عن "حصول مرشح الحزب ملا طاهر على 1700 صوت، في 38 مركزا انتخابيا ضمن النفوذ الكوردي".

وأوضح محمد، أن "غياب النفوذ السياسي والمراقبين الكورد في الدائرة الانتخابية ضمن مناطق آمرلي وسليمان بيك والضلوعية ويثرب والحاتمية وبلد والدجيل".

وأرجع محمد، تلاشي حظوظ الحزب الديمقراطي بنيل مقعد برلماني في صلاح الدين، إلى "مشكلات وأحداث أكتوبر 2017 التي أجبرت 6000 مواطن كوردي على النزوح إلى مناطق الإقليم ولم يسجلوا نازحين، ما قوض فرصة مشاركتهم بالاقتراع، بسبب المخاوف الأمنية باستثناء 500 ناخب حضروا إلى الطوز للإدلاء بأصواتهم".

وعزا مسؤول تنظيمات الحزب الديمقراطي في طوز خرماتو، خسارة مقعد الحزب الديمقراطي إلى "عدم وجود مقر لحزبه في الطوز ووجود مئات المنازل المدمرة والمحروقة للمكون الكوردي وتعذر عودة مئات الأسر إلى الطوز لارتباط أبنائها بوظائف في الأجهزة الأمنية والحكومية الكوردية".

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