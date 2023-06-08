في شهرين.. 140 مليار واردات المنافذ والسليمانية تمثل 30% منها

شفق نيوز/ بيّن مدير عام جمارك إقليم كوردستان، سامال عبدالرحمن اليوم الخميس، ان عدم استقرار الدولار أثر على واردات المنافذ الحدودية في إقليم كوردستان العراق.

وقال مدير عام جمارك إقليم كوردستان، سامال عبدالرحمن في مؤتمر صحفي حضرته شفق نيوز أن "واردات المنافذ الحدودية تتراوح شهرين بين (110 إلى 140) مليار دينار"، مشيرا إلى أن "عدم استقرار سعر الدولار أثر على واردات المنافذ الحدودية في كوردستان".

وحول واردات كل منفذ بين عبد الرحمن؛ ان "لكل منفذ خصوصية وتلك الخصوصية هي تتحكم بواردات المنفذ فمثلا منفذ ابراهيم الخليل هو المنفذ التجاري الوحيد مع تركيا لهذا تكون وارداته أكثر من المنافذ مع إيران كون للإقليم 7منافذ رسمية مع إيران وما يدخل من إيران يتوزع على سبعة منافذ على العكس من ما يدخل من تركيا الذي يدخل من منفذ واحد".

وأشار مدير عام المنافذ إلى أن "واردات منافذ أربيل ودهوك تمثل (60٪ إلى 70٪) من الواردات العامة للمنافذ بينما تمثل واردات منافذ السليمانية (30٪).

وبشأن بعض الجبايات والرسوم التي تجبى خارج بعض المنافذ بين مدير عام المنافذ ان "المنافذ مسؤولة فقط عن تلك المتعلقة بالرسوم الحكومية التي أقرها القانون".