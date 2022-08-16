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في سنجار.. العثور على 6 مقابر جماعية تضم عشرات الضحايا الإيزيديين (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-16T13:34:05+0000
في سنجار.. العثور على 6 مقابر جماعية تضم عشرات الضحايا الإيزيديين (صور)

شفق نيوز/ أعلنت المتحدث باسم هيئة الأدلة في حكومة إقليم كوردستان، نيجرفان سليمان، يوم الثلاثاء، عن استخراج رفات 47 إيزيدياً من ضحايا تنظيم داعش في قضاء سنجار.

وقال سليمان لوكالة شفق نيوز، إن "رفات الضحايا وجدت في ست مقابر جماعية بقرية (قني) في سنجار، وتم استخراجها من قبل الفرق المختصة بفتح المقابر الجماعية".

وأضاف "تم أيضاً العثور على إطلاقات بنادق ومسدسات داخل المقابر"، مشيراً إلى "نقل الى دائرة الطب العدلي في بغداد لتحديد هويات الضحايا ومن ثم نقلهم الى سنجار".

بدوره أوضح مدير المنظمة الايزيدية للتوثيق مكتب سنجار، قال خيري علي، لوكالة شفق نيوز، انه "من المؤمل ان يقوم الفريق الوطني المعني بفتح المقابر الجماعية في سنجار بفتح مقبرة (علو عنتر) بناحية العياضية غرب تلعفر والتي تضم رفات اكثر من 2000 ضحية قتلوا على يد مسلحي تنظيم داعش في عام 2014 والتي تعد من اكبر المقابر الجماعية في المنطقة".

يذكر ان الفرق المختصة بفتح المقابر الجماعية، تمكنت الى الان من فتح 30 مقبرة جماعية من اصل 108 مقابر في مناطق سنجار.

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