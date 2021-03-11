في سابقة بالعراق.. مسرح من نوع خاص في إقليم كوردستان (صور)

شفق نيوز/ ربما اعتاد البعض منّا مشاهدة مسرحيات الـ"بانتومايم" التي يجسد قصتها ممثل وحيد لا ينطق بحرف واحد ولا يشاركه البطولة ممثل آخر، لكن أن يؤسس لمسرح أبطاله من "الصم والبكم" هو سابقة على مستوى العراق على أقل تقدير.

في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، فوجئ عشاق المسرح بعرض مسرحي قدمه ذوو الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم، ونال اعجاب المشاهدين.

لا شك انها خطوة كبيرة اسسها فنانون من الصم والبكم في قضاء كلار التابعة للسليمانية حيث أسسوا مسرحاً وقدموا مسرحيات تعبر عن ما يخالج خواطرهم ليعبروا عن مشاعرهم وأحلامهم وطموحاتهم من على خشبة المسرح.

يقول مسؤول فناني المسرح، رحيم كريم، لوكالة شفق نيوز "فكرة المسرح أتت بعد تجربة بعض المواهب الفنية لعمل مسرحية تضم عددا من طلبة مدارس الصم والبكم لتقديم مسرحية تعبر عن مشاكلهم ومعاناتهم واحلامهم, فبادر المخرج عمر عبد الله بتعليم الموهوبين بعمل مسرحي جديد وعددهم 12 طالباً من مختلف الاعمار والجنس، فنجحت الفكرة واصبحت محل اعجاب للجميع".

ويضيف قائلاً "كانت البداية من تأسيس منظمة تعنى بالصم والبكم واندمجت بعد ذلك بمديرية التنمية الاجتماعية في منطقة كرميان, لتكون جزءاً منها, حيث نقدم لهم محاضرات تعليمية وتدريسية باللغة الانكليزية ايضا".

فيما يؤكد مدير معهد الامل للصم والبكم في كرميان، هيوا جمال ، أن "الطلاب من الصم والبكم شريحة مهمة في المجتمع ولهم مواهب فنية من اخراج افلام قصيرة عن طريق موقع (يوتوب)، اضافة الى تقديم مسرحيات فنية".

ويطالب جمال الجهات المعنية "بتوفير مختصين بالصم والبكم لاننا نعاني من نقص في التدريسيين من اصحاب الخبرة حتى يستطيعوا التعامل مع هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يأملون إخراج طاقاتهم الفنية".

في حين يؤكد مدير عام الرعاية والتنمية الاجتماعية في كرميان، درون عمر، السعي لافتتاح "معهد خاص للصم والبكم منذ نهاية عام 2019 لاستيعاب 90 طالباً وطالبة من الصم والبكم، يحتوي المعهد 19 من التدريسيين, و رغم الدعم من وزارة الشؤون الاجتماعية في اقليم كوردستان ألا انه ليس كافياً".

واضاف "يحتاج المعهد الى المستلزمات التدريسية الخاصة بهذه الفئة من الصم والبكم, ونحاول جاهدين تطوير هذا المعهد ليكون نموذجا فعالا يحتذى به في محافظة السليمانية واقليم كوردستان".