في زيارة لذوي الضحايا.. تعهد تركي بـ"عقوبات قاسية" بحق مرتكبي جريمة قتل مواطنين من الإقليم

شفق نيوز/ تعهد القنصل التركي في أربيل مولود ياقوت، يوم الثلاثاء، بإنزال اقسى العقوبات بحق مرتكبي الهجوم الذي استهدف مواطنين من إقليم كوردستان على طريق مدينة نصيبين - ماردين في تركيا.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "القنصل التركي في أربيل شارك في مراسم عزاء ضحايا الحادث، وقدم القنصل تعازي الحكومية التركية الى ذوي الضحايا".

وقال القنصل التركي خلال مراسم العزاء، "نحن ندين وبشدة هذه الجريمة ونتعهد بانزال اقسى العقوبات على مرتكبيها".

وأشار الى "القبض حتى الآن على 4 متهمين من قبل السلطات الأمنية في مدينة ماردين".

وبعد نهاية الزيارة قدم ذوي الضحايا مذكرة الى القنصل التركي دعوا فيها الى التعاون بين حكومة اقليم كردستان العراق وانقرة لتحقيق العدالة والكشف عن اسباب الحادث".

وليلة 18 على 19 من شهر كانون الثاني/ يناير تعرض خمسة مواطنين مسنين بينهم ثلاث نساء ينحدرون من محافظة دهوك إلى هجوم مسلح على طريق مدينة نصيبين - ماردين في الأراضي التركية مما أسفر عن مقتلهم جميعا.