في زاخو .. شخص يقدم على قتل أم لسبعة أطفال والشرطة تعتقله بوقت قياسي

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة إدارة منطقة زاخو في إقليم كوردستان، يوم الأحد، بالقاء القبض على المتهم الرئيسي في قتل امرأة في بداية العقد الرابع من العمر بعد مرور 24 ساعة من وقوع الحادثة.

وقال المتحدث باسم شرطة المديرية "نهشت سلمان" في تصريح فيديوي عممه على وسائل الإعلام، إنه عُثرت أول أمس الجمعة على جثة امرأة تبلغ من العمر 42 عاما في قرية (حسن رشول) في منطقة زراعية ضمن حدود قضاء زاخو، و لوحظت آثار كدمات على منطقة الرأس من الجسد ليتم بعدها إرسال الجثة إلى دائرة الطب العدلي، والبدء بالتحقيقات.

وأشار إلى أخذ إفادة أفراد أسرة المرأة وزوجها، وهي من سكنة ناحية "دوميز"، ويبدو أنها قُتلت في مكان آخر، وبعدها تم رمي جثتها في قرية (حسن رشول).

ووفقا لسلمان فإن هذه المرأة لم تكن لديه أية مشاكل مع زوجها، وهي أم لسبعة أطفال، منوها إلى أن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على المتهم الرئيسي في قتلها والذي اعترف بفعلته أمام قاضي التحقيق".

وتابع المتحدث باسم شرطة زاخو بالقول، إن التحقيقات مستمرة مع المتهم لمعرفة ملابسات وأسباب وقوع الحادث.