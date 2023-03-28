في رسالة لنيجيرفان بارزاني.. وزيرة الخارجية الألمانية تؤكد مواصلة دعم العراق واقليم كوردستان

شفق نيوز/ أكدت وزير الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، يوم الثلاثاء، على مواصلة بلادها دعم العراق واقليم كوردستان، مشيرة ضرورة مواجهة مخاطر التغير المناخي.

وذكر بيان لرئاسة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، ان رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني تلقى رسالة من وزيرة الخارجية الألمانية عبرت خلالها عن الشكر على الاستقبال الودي الذي حظيت به من جانب بارزاني لدى زيارتها إلى إقليم كوردستان في الفترة من 7 إلى 10 آذار الجاري.

وأكدت الوزيرة الالمانية على استمرار دعم بلادها للعراق وإقليم كوردستان، مشيرة إلى أن القوات الألمانية ستواصل تواجدها في إقليم كوردستان.

وعبرت بيربوك عن شكر وتقدير ألمانيا لإقليم كوردستان على استضافة وإيواء النازحين الذين احتضنهم إقليم كوردستان منذ العام 2014 في أعقاب هجمات واعتداءات داعش، وخاصة النازحين من المكونين المسيحي والإيزيدي.

وجددت بيربوك التأكيد على مساندة بلادها لعودة النازحين إلى ديارهم ومناطقهم، وانها لهذا الغرض تحث إقليم كوردستان والعراق على الحوار والعمل على هذا الموضوع.

وأشارت الى أن ألمانيا يهمها أن يجري العمل بجد على مواجهة مخاطر التغير المناخي في العراق وإقليم كوردستان.