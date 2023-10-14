في أربيل.. وقفة تضامنية مع فلسطين وإشادة برئيس الإقليم: موقف نبيل سياسياً وتاريخياً (صور)

شفق نيوز/ شهدت مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ضد الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن الوقفة تضمنت مشاركة الجالية الفلسطينية في إقليم كوردستان، إضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية العراقية.

وقال القنصل العام الفلسطيني في اقليم كوردستان، نظمي الحزوري، في مؤتمر صحفي حضره مراسلنا إن "هذه الوقفة في مدينة أربيل هي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه أعتى هجمة من قبل الكيان الصهيوني وإنها جريمة متواصلة في هذا القرن، والعالم بأسره مسؤول عن هذه الجريمة ما لم يتدخل".

وأضاف "كل التقدير للرئيس نيجيرفان بارزاني الذي كان حديثه واضحاً خلال ملتقى (ميري) لما حدده بشكل واضح وباسم الشرعية كرئيس لإقليم كوردستان في حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة والعيش بأمان وسلام".

وتابع "هذا الموقف النبيل السياسي التاريخي، تأكيد ثابت لوقوف كوردستان إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وحقه في إقامة دولته المستقلة وباسمكم نتوجه له بأسمى معاني التقدير".