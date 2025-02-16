في أربيل وسوران.. "أعمال عنف" وإطلاق نار عشوائي وذئاب تهاجم عائلة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل، مساء اليوم الأحد، القبض على عدد من المتهمين بتهمة إطلاق النار، وذلك إثر نزاع نشب بينهم وبين طرف آخر بسبب خلاف اجتماعي، ما أدى إلى أعمال عنف وإطلاق نار عشوائي.

وأكدت المديرية، أن "اللجوء إلى العنف والانتقام ليس الحل، فإننا ندعو جميع المواطنين إلى التواصل مع الشرطة في حال وقوع أي مشكلة، لضمان حلها وفق القانون وإعادة الحقوق إلى أصحابها. كما نشدد على أن كل من يرتكب أعمال العنف أو يطلق النار سيواجه المساءلة القانونية وسيُقدَّم للعدالة".

وفي إدارة سوران المستقلة بإقليم كوردستان، تمكنت فرق الدفاع المدني في سوران، مساء اليوم الأحد، من إنقاذ زوجين غادرا أربيل بهدف التنزه في "وادي فيلاو" وتعرضا لهجوم من قطيع ذئاب.

وأعلنت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل حادث غريب من هذا النوع ضمن حدود إدارتهم".