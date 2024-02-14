في أربيل .. ورشة عمل بريطانية لضباط البيشمركة  (صور)

شفق نيوز/ أعلنت وزارة البيشمركة، اليوم الأربعاء، إقامة ورشة عمل لعدد من ضباطها للتعرف على استراتيجيات الأمن الدفاعي اكاديمياً بإشراف القنصلية البريطانية في أربيل، فيما لفتت الى استمرار القنصلية باقامة هذه الورش.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه اختتمت، اليوم، في أربيل ورشة عمل حول كيفية تحسين قدرات الضباط وكيفية التعرف على استراتيجية الأمن الدفاعي أكاديمياً لعدد من ضباط في وزارة البيشمركة، بحضور الكولونيل تيم كيف جيبس، مستشار الدفاع الخاص في القنصلية البريطانية العامة في أربيل".

وأضاف البيان أن "ورشة العمل استمرت لمدة يومين شارك فيها عدد من ضباط وحدات وزارة البيشمركة على مستوى مدير الوحدات والمديريات، وتعرف المشاركون في هذه الورشة على استراتيجية الأمن الدفاعي وعلوم الإدارة، بشكل أكاديمي من خلال المهارات والمواهب المتوفرة، وفي الختام تم منح شهادات تقديرية للضباط المشاركين".

وتابع البيان أن "الورشة كانت بإشراف القنصلية العامة للمملكة المتحدة في أربيل، وقدم المحاضرات باحثون وأكاديميون من أكاديمية الدفاع البريطانية، ومن المقرر أن تستمر القنصلية البريطانية العامة في هذه الورش".