في أربيل.. نيجيرفان بارزاني يستقبل عبدي وإسماعيل وباراك

شفق نيوز- أربيل

استقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، كلا من قائد قوات سوريا الديمقراطية ورئيس المجلس الوطني الكوردي في سوريا.

وقال المكتب الإعلامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بارزاني استقبل كلاً من مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (HSD)، ومحمد إسماعيل، رئيس المجلس الوطني الكردي في سوريا (ENKS)".

كما استقبل رئيس اقليم كوردستان ايضا، مبعوث الرئيس الأميركي لشؤون سوريا توم باراك.

ويأتي هذا اللقاء، بعد اجتماع موسع عقد في أربيل، ضم الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، وعبدي، ومبعوث الرئيس الأميركي لشؤون سوريا توم باراك.

واستضافت أربيل هذا الاجتماع، لتعزيز الحوار والتوصل لحلول بشأن المشاكل العالقة في سوريا.