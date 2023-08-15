في أربيل.. نقل مطرب مقامات كوردي شهير للمستشفى بسبب وعكة صحية

شفق نيوز/ أصيب رائد المقامات الكوردية البارز الفنان "شكر خياط"، يوم الثلاثاء، بوعكة صحية أضطرت ذويه إلى نقله لإحدى مستشفيات اربيل.

وقال مصدر مقرب من خياط، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن المطرب أصيب على نحو مفاجئ بوعكة صحية وتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، دون مزيد من التفاصيل عن وضعه الصحي أو أسباب الوعكة التي ألمّت به.

ويعد خياط واحداً من الفنانين المعروفين وخصوصاً في مجال المقامات الكوردية الأصيلة، واسمه الكامل شكر محمد قادر، وُلقّب بالخياط نسبة إلى المهنة التي يكسب منها رزقه وهي الخياطة، ولد عام 1940 في قرية قلخانلو في منطقة داوده في إدارة كرميان المستقلة التابعة لإقليم كوردستان.

وبدأ مشواره الفني في بواكير شبابه عام 1955 من خلال الأغاني والمقامات الفلكلورية الكوردية، وتزوج عام 1967 وله من الأولاد ثمانية، خمس بنات وثلاثة بنين، وله معرفة واسعة في المقامات الكوردية مثل (الله ويسي، وقطار، وآي آي، والسيكا، والجاركا، والنهاوند، والعجم، والحجاز، والصبا) وله أكثر من 100 عمل فني مسجل.

وكان يقيم في مدينة كركوك، إلا أنه انتقل إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان بعد أحداث 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، حيث يقيم هناك لحد الآن.