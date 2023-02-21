في أربيل.. ندوة ثقافية للبيت التركماني بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم (صور)

شفق نيوز/ أقام البيت التركماني في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، ندوة ثقافية بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم، شارك فيها العديد من الشخصيات التركمانية.

وقال مدير عام البيت التركماني في اربيل، كيلان آلتي برماخ، لوكالة شفق نيوز، ان "هذه الندوة الحوارية جامعة للعديد من الشخصيات ونقيمها كل عام بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم للحديث عن أوضاع المكون التركماني في الإقليم بشكل عام ومدينة أربيل بشكل خاص".

وأضاف أنه "جرى التأكيد على الحقوق الثقافية لهذا المكون والتي يضمنها القانون في الإقليم"، مشيرا إلى أن "من حق التركمان التمتع بحقوقهم الثقافية في أماكن تواجدهم كمكون أصيل بالمجتمع".

بدوره قال الفنان التركماني سردار اربيلي، لوكالة شفق نيوز "شاركت اليوم في هذه الندوة الحوارية كمواطن تركماني في اقليم كوردستان، ولنا الحق بالتحدث بلغتنا الام وإحياء هذا اليوم للحفاظ على ثقافتنا من الاندثار اسوة بالمكونات القومية الأخرى في هذا البلد".