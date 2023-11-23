في أربيل.. مهرجان للأكلات الشعبية والمنتجات المحلية (صور)

شفق نيوز / انطلقت في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، مهرجان المأكولات الشعبية والمنتجات المحلية.

وذكرت منظمة المهرجان، چنار محمد، لوكالة شفق نيوز، أن "هذا المهرجان هو الخامس من نوعه في مدينة أربيل حيث يضم المأكولات الشعبية والأعمال اليدوية والمنتجات المحلية، ويجمع عدداً من الفلاحين بالمنتجات التي جلبوها من مزارعهم إضافة إلى نساء من مختلف الأعمار لتقديم المأكولات الشعبية الكوردية.

وأضافت أن "المهرجان يستمر لمدة ثلاثة أيام حيث يشارك فيه الناس من مختلف أنحاء إقليم كوردستان".

من جانبه، قال گوران أحمد، أحد المشاركين في المهرجان للوكالة، إن هذه هي المرة الثالثة التي يشارك فيها بهذا المهرجان وتضم مشاركته بيع الرمان المحلي الذي جاء به من مزارع في حلبجة".

وأشار أحمد، إلى أن "هذه المهرجانات توفر فرصة للترويج لهذه البضائع والمنتجات المحلية خاصة مع وجود إقبال واسع من قبل المواطنين للشراء".